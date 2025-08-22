Circuit paysage et patrimoine de Saincaize Saincaize-Meauce Nièvre

Circuit paysage et patrimoine de Saincaize A pieds Difficulté moyenne

Circuit paysage et patrimoine de Saincaize 58470 Saincaize-Meauce Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 10000.0 Tarif :

Une boucle de 10km, qui durant 3 heures vous mènera à travers les chemins de traverses de la campagne entourant le joli village de Saincaize-Meauce.

English :

A 10km loop, lasting 3 hours, takes you through the country lanes surrounding the pretty village of Saincaize-Meauce.

Deutsch :

Eine 10 km lange Schleife, die Sie in drei Stunden durch die Seitenwege der Landschaft rund um das hübsche Dorf Saincaize-Meauce führt.

Italiano :

Un percorso ad anello di 10 km che richiede 3 ore per essere completato e che si snoda attraverso le strade secondarie della campagna intorno al grazioso villaggio di Saincaize-Meauce.

Español :

Un bucle de 10 km que tarda 3 horas en completarse y le lleva por las carreteras secundarias del campo alrededor del bonito pueblo de Saincaize-Meauce.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-12 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data