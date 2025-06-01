Circuit Pédestre 22 Vair et Voie Romaine 10.4 km Contrexéville Vosges
Durée : 200 Distance : 10400.0 Tarif :
Circuit balisé au départ des Lacs de Contrexéville.
Départ parking à l’extrémité de la digue séparant les 2 lacs
Balisage: N° 22 (pancartes jaunes)
Une belle randonnée dans les milieux variés ( bord de lac, forêt, campagne, ville), à la découverte d’un patrimoine riche Il y en aura pour tous les goûts !
Circuit de 10,4 Km
Temps 3H20
Difficulté moyenne
http://contrextourisme.com/ +33 3 29 08 08 68
English :
Marked circuit from the lakes of Contrexéville.
Departure parking at the end of the dam separating the 2 lakes
Marking: N° 22 (yellow signs)
A beautiful hike in varied environments (lakeside, forest, countryside, city), discovering a rich heritage: There will be something for everyone!
Circuit of 10,4 Km
Time 3H20
Deutsch :
Markierter Rundweg ab den Seen von Contrexéville.
Start: Parkplatz am Ende des Damms, der die beiden Seen voneinander trennt
Markierung: N° 22 (gelbe Schilder)
Eine schöne Wanderung in einer abwechslungsreichen Umgebung (Seeufer, Wald, Land, Stadt), bei der Sie ein reiches Kulturerbe entdecken können: Für jeden Geschmack ist etwas dabei!
Rundgang von 10,4 Km
Zeit: 3H20
Italiano :
Circuito segnalato con partenza dai laghi di Contrexéville.
Punto di partenza: parcheggio alla fine della diga che separa i due laghi
Marcatura: N° 22 (cartelli gialli)
Una bella passeggiata in una varietà di ambienti (lago, bosco, campagna, città), alla scoperta di un ricco patrimonio: ce n’è per tutti i gusti!
Circuito di 10,4 km
Tempo 3H20
Español :
Circuito señalizado que parte de los lagos de Contrexéville.
Punto de partida: aparcamiento al final de la presa que separa los 2 lagos
Marcado: N° 22 (señales amarillas)
Un bello paseo por diversos entornos (lago, bosque, campo, ciudad), descubriendo un rico patrimonio: ¡hay para todos los gustos!
Circuito de 10,4 Km
Hora 3H20
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-11 par Système d’information touristique Lorrain