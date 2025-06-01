Circuit Pédestre 22 Vair et Voie Romaine 10.4 km Contrexéville Vosges

Circuit Pédestre 22 Vair et Voie Romaine 10.4 km Contrexéville Vosges Grand Est

Circuit balisé au départ des Lacs de Contrexéville.

Départ parking à l’extrémité de la digue séparant les 2 lacs

Balisage: N° 22 (pancartes jaunes)
Une belle randonnée dans les milieux variés ( bord de lac, forêt, campagne, ville), à la découverte d’un patrimoine riche Il y en aura pour tous les goûts !
Circuit de 10,4 Km
Temps 3H20
Difficulté moyenne

http://contrextourisme.com/   +33 3 29 08 08 68

English :

Marked circuit from the lakes of Contrexéville.

Departure parking at the end of the dam separating the 2 lakes

Marking: N° 22 (yellow signs)
A beautiful hike in varied environments (lakeside, forest, countryside, city), discovering a rich heritage: There will be something for everyone!
Circuit of 10,4 Km
Time 3H20

Deutsch :

Markierter Rundweg ab den Seen von Contrexéville.

Start: Parkplatz am Ende des Damms, der die beiden Seen voneinander trennt

Markierung: N° 22 (gelbe Schilder)
Eine schöne Wanderung in einer abwechslungsreichen Umgebung (Seeufer, Wald, Land, Stadt), bei der Sie ein reiches Kulturerbe entdecken können: Für jeden Geschmack ist etwas dabei!
Rundgang von 10,4 Km
Zeit: 3H20

Italiano :

Circuito segnalato con partenza dai laghi di Contrexéville.

Punto di partenza: parcheggio alla fine della diga che separa i due laghi

Marcatura: N° 22 (cartelli gialli)
Una bella passeggiata in una varietà di ambienti (lago, bosco, campagna, città), alla scoperta di un ricco patrimonio: ce n’è per tutti i gusti!
Circuito di 10,4 km
Tempo 3H20

Español :

Circuito señalizado que parte de los lagos de Contrexéville.

Punto de partida: aparcamiento al final de la presa que separa los 2 lagos

Marcado: N° 22 (señales amarillas)
Un bello paseo por diversos entornos (lago, bosque, campo, ciudad), descubriendo un rico patrimonio: ¡hay para todos los gustos!
Circuito de 10,4 Km
Hora 3H20

