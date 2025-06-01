Circuit Pédestre 22 Vair et Voie Romaine 10.4 km Contrexéville Vosges

Circuit Pédestre 22 Vair et Voie Romaine 10.4 km Contrexéville Vosges vendredi 1 août 2025.

Circuit Pédestre 22 Vair et Voie Romaine 10.4 km Adultes A pieds Difficulté moyenne

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit Pédestre 22 Vair et Voie Romaine 10.4 km 88140 Contrexéville Vosges Grand Est

Durée : 200 Distance : 10400.0 Tarif :

Circuit balisé au départ des Lacs de Contrexéville.

Départ parking à l’extrémité de la digue séparant les 2 lacs

Balisage: N° 22 (pancartes jaunes)

Une belle randonnée dans les milieux variés ( bord de lac, forêt, campagne, ville), à la découverte d’un patrimoine riche Il y en aura pour tous les goûts !

Circuit de 10,4 Km

Temps 3H20

Difficulté moyenne

http://contrextourisme.com/ +33 3 29 08 08 68

English :

Marked circuit from the lakes of Contrexéville.

Departure parking at the end of the dam separating the 2 lakes

Marking: N° 22 (yellow signs)

A beautiful hike in varied environments (lakeside, forest, countryside, city), discovering a rich heritage: There will be something for everyone!

Circuit of 10,4 Km

Time 3H20

Deutsch :

Markierter Rundweg ab den Seen von Contrexéville.

Start: Parkplatz am Ende des Damms, der die beiden Seen voneinander trennt

Markierung: N° 22 (gelbe Schilder)

Eine schöne Wanderung in einer abwechslungsreichen Umgebung (Seeufer, Wald, Land, Stadt), bei der Sie ein reiches Kulturerbe entdecken können: Für jeden Geschmack ist etwas dabei!

Rundgang von 10,4 Km

Zeit: 3H20

Italiano :

Circuito segnalato con partenza dai laghi di Contrexéville.

Punto di partenza: parcheggio alla fine della diga che separa i due laghi

Marcatura: N° 22 (cartelli gialli)

Una bella passeggiata in una varietà di ambienti (lago, bosco, campagna, città), alla scoperta di un ricco patrimonio: ce n’è per tutti i gusti!

Circuito di 10,4 km

Tempo 3H20

Español :

Circuito señalizado que parte de los lagos de Contrexéville.

Punto de partida: aparcamiento al final de la presa que separa los 2 lagos

Marcado: N° 22 (señales amarillas)

Un bello paseo por diversos entornos (lago, bosque, campo, ciudad), descubriendo un rico patrimonio: ¡hay para todos los gustos!

Circuito de 10,4 Km

Hora 3H20

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-11 par Système d’information touristique Lorrain