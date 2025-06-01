Circuit Pédestre 23 Entre Forêt et Thermes 15 km Contrexéville Vosges

Circuit Pédestre 23 Entre Forêt et Thermes 15 km Contrexéville Vosges vendredi 1 août 2025.

Circuit Pédestre 23 Entre Forêt et Thermes 15 km Adultes A pieds Difficulté moyenne

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit Pédestre 23 Entre Forêt et Thermes 15 km 88140 Contrexéville Vosges Grand Est

Durée : 225 Distance : 15000.0 Tarif :

Circuit balisé au départ des Lacs de Contrexéville.

Départ parking à l’extrémité de la digue séparant les 2 lacs

Balisage N° 23

Variété des paysages et des milieux naturels, découverte d’un patrimoine riche, baignade après l’effort: tel est le programme de cette superbe randonnée !

Circuit de 15 Km

Temps 3H45

Difficulté moyenne

http://contrextourisme.com/ +33 3 29 08 08 68

English :

Marked circuit starting from the lakes of Contrexéville.

Departure point car park at the end of the dam separating the 2 lakes

Signposting N° 23

Variety of landscapes and natural environments, discovery of a rich heritage, swimming after the effort: such is the program of this superb hike!

15 km circuit

Time 3H45

Deutsch :

Markierter Rundweg ab den Seen von Contrexéville.

Start: Parkplatz am Ende des Damms, der die beiden Seen trennt

Markierung Nr. 23

Abwechslungsreiche Landschaften und Naturräume, Entdeckung eines reichen Kulturerbes, Baden nach der Anstrengung: Das ist das Programm dieser herrlichen Wanderung!

Rundgang von 15 km

Zeit: 3 Stunden 45 Minuten

Italiano :

Circuito segnalato con partenza dai laghi di Contrexéville.

Punto di partenza: parcheggio alla fine della diga che separa i due laghi

Segnaletica n. 23

Varietà di paesaggi e ambienti naturali, scoperta di un ricco patrimonio, bagno dopo la fatica: ecco il programma di questa superba passeggiata!

Circuito di 15 km

Tempo 3H45

Español :

Circuito señalizado que parte de los lagos de Contrexéville.

Punto de partida: aparcamiento al final del dique que separa los 2 lagos

Señalización N° 23

Variedad de paisajes y entornos naturales, descubrimiento de un rico patrimonio, baño después del esfuerzo: ¡tal es el programa de este magnífico paseo!

Circuito de 15 km

Hora 3H45

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-11 par Système d’information touristique Lorrain