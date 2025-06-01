Circuit Pédestre 23 Entre Forêt et Thermes 15 km Contrexéville Vosges
Circuit Pédestre 23 Entre Forêt et Thermes 15 km Contrexéville Vosges vendredi 1 août 2025.
Circuit Pédestre 23 Entre Forêt et Thermes 15 km Adultes A pieds Difficulté moyenne
Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit Pédestre 23 Entre Forêt et Thermes 15 km 88140 Contrexéville Vosges Grand Est
Durée : 225 Distance : 15000.0 Tarif :
Circuit balisé au départ des Lacs de Contrexéville.
Départ parking à l’extrémité de la digue séparant les 2 lacs
Balisage N° 23
Variété des paysages et des milieux naturels, découverte d’un patrimoine riche, baignade après l’effort: tel est le programme de cette superbe randonnée !
Circuit de 15 Km
Temps 3H45
Difficulté moyenne
http://contrextourisme.com/ +33 3 29 08 08 68
English :
Marked circuit starting from the lakes of Contrexéville.
Departure point car park at the end of the dam separating the 2 lakes
Signposting N° 23
Variety of landscapes and natural environments, discovery of a rich heritage, swimming after the effort: such is the program of this superb hike!
15 km circuit
Time 3H45
Deutsch :
Markierter Rundweg ab den Seen von Contrexéville.
Start: Parkplatz am Ende des Damms, der die beiden Seen trennt
Markierung Nr. 23
Abwechslungsreiche Landschaften und Naturräume, Entdeckung eines reichen Kulturerbes, Baden nach der Anstrengung: Das ist das Programm dieser herrlichen Wanderung!
Rundgang von 15 km
Zeit: 3 Stunden 45 Minuten
Italiano :
Circuito segnalato con partenza dai laghi di Contrexéville.
Punto di partenza: parcheggio alla fine della diga che separa i due laghi
Segnaletica n. 23
Varietà di paesaggi e ambienti naturali, scoperta di un ricco patrimonio, bagno dopo la fatica: ecco il programma di questa superba passeggiata!
Circuito di 15 km
Tempo 3H45
Español :
Circuito señalizado que parte de los lagos de Contrexéville.
Punto de partida: aparcamiento al final del dique que separa los 2 lagos
Señalización N° 23
Variedad de paisajes y entornos naturales, descubrimiento de un rico patrimonio, baño después del esfuerzo: ¡tal es el programa de este magnífico paseo!
Circuito de 15 km
Hora 3H45
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-11 par Système d’information touristique Lorrain