Circuit pédestre Chemin de la Paix et de la Liberté US Trail 3 Col de l’Arnelle La Chapelle-devant-Bruyères Vosges

Circuit pédestre Chemin de la Paix et de la Liberté US Trail 3 Col de l’Arnelle Adultes A pieds Difficulté moyenne

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit pédestre Chemin de la Paix et de la Liberté US Trail 3 Col de l’Arnelle 88600 La Chapelle-devant-Bruyères Vosges Grand Est

Durée : Distance : 9900.0 Tarif :

Circuit de randonnée en moyenne montagne

L’entrée La Chapelle-devant-Bruyères

Distance 9,9 km pour 155 mètres de dénivelé.

Difficulté moyenne

http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 42 22 22

English :

Mid-mountain hiking trail

The entrance La Chapelle-devant-Bruyères

Distance: 9.9 km for 155 m ascent.

Deutsch :

Rundwanderung in einem Mittelgebirge

Der Eingang La Chapelle-devant-Bruyères

Entfernung: 9,9 km bei 155 m Höhenunterschied.

Italiano :

Sentiero di mezza montagna

L’ingresso La Chapelle-devant-Bruyères

Distanza: 9,9 km con 155 metri di dislivello.

Español :

Sendero de media montaña

La entrada La Chapelle-devant-Bruyères

Distancia: 9,9 km con 155 metros de desnivel.

