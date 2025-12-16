Circuit pédestre Chemin de la Paix et de la Liberté US Trail 3 Col de l’Arnelle La Chapelle-devant-Bruyères Vosges
Durée : Distance : 9900.0 Tarif :
Circuit de randonnée en moyenne montagne
L’entrée La Chapelle-devant-Bruyères
Distance 9,9 km pour 155 mètres de dénivelé.
Difficulté moyenne
http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 42 22 22
English :
Mid-mountain hiking trail
The entrance La Chapelle-devant-Bruyères
Distance: 9.9 km for 155 m ascent.
Deutsch :
Rundwanderung in einem Mittelgebirge
Der Eingang La Chapelle-devant-Bruyères
Entfernung: 9,9 km bei 155 m Höhenunterschied.
Italiano :
Sentiero di mezza montagna
L’ingresso La Chapelle-devant-Bruyères
Distanza: 9,9 km con 155 metri di dislivello.
Español :
Sendero de media montaña
La entrada La Chapelle-devant-Bruyères
Distancia: 9,9 km con 155 metros de desnivel.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-10 par Système d’information touristique Lorrain