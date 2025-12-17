Circuit pédestre Chemin de la Paix et de la Liberté US Trail 4 Circuit des Croix Biffontaine Vosges
Circuit pédestre Chemin de la Paix et de la Liberté US Trail 4 Circuit des Croix Biffontaine Vosges vendredi 1 mai 2026.
Circuit pédestre Chemin de la Paix et de la Liberté US Trail 4 Circuit des Croix Adultes A pieds Difficulté moyenne
Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit pédestre Chemin de la Paix et de la Liberté US Trail 4 Circuit des Croix 88430 Biffontaine Vosges Grand Est
Durée : Distance : 12000.0 Tarif :
Circuit de randonnée en moyenne montagne
Centre-ville Biffontaine
Distance 12 km pour 275 mètres de dénivelé.
Difficulté moyenne
http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 42 22 22
English :
Mid-mountain hiking trail
Downtown Biffontaine
Distance: 12 km with 275 m ascent.
Deutsch :
Rundwanderung in einem Mittelgebirge
Stadtzentrum Biffontaine
Entfernung: 12 km bei 275 m Höhenunterschied.
Italiano :
Sentiero escursionistico di media montagna
Centro città Biffontaine
Distanza: 12 km con 275 metri di dislivello.
Español :
Sendero de media montaña
Centro ciudad Biffontaine
Distancia: 12 km con 275 metros de desnivel.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-10 par Système d’information touristique Lorrain