Circuit pédestre Chemin de la Paix et de la Liberté US Trail 4 Circuit des Croix Biffontaine Vosges

Circuit pédestre Chemin de la Paix et de la Liberté US Trail 4 Circuit des Croix Adultes A pieds Difficulté moyenne

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit pédestre Chemin de la Paix et de la Liberté US Trail 4 Circuit des Croix 88430 Biffontaine Vosges Grand Est

Durée : Distance : 12000.0 Tarif :

Circuit de randonnée en moyenne montagne

Centre-ville Biffontaine

Distance 12 km pour 275 mètres de dénivelé.

Difficulté moyenne

http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 42 22 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mid-mountain hiking trail

Downtown Biffontaine

Distance: 12 km with 275 m ascent.

Deutsch :

Rundwanderung in einem Mittelgebirge

Stadtzentrum Biffontaine

Entfernung: 12 km bei 275 m Höhenunterschied.

Italiano :

Sentiero escursionistico di media montagna

Centro città Biffontaine

Distanza: 12 km con 275 metri di dislivello.

Español :

Sendero de media montaña

Centro ciudad Biffontaine

Distancia: 12 km con 275 metros de desnivel.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-10 par Système d’information touristique Lorrain