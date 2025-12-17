Circuit pédestre Chemin de la Paix et de la Liberté US Trail 5 Borne 6 Le Bataillon Perdu La Houssière Vosges

Circuit pédestre Chemin de la Paix et de la Liberté US Trail 5 Borne 6 Le Bataillon Perdu Adultes A pieds Difficulté moyenne

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit pédestre Chemin de la Paix et de la Liberté US Trail 5 Borne 6 Le Bataillon Perdu 88430 La Houssière Vosges Grand Est

Durée : Distance : 12000.0 Tarif :

Circuit de randonnée en moyenne montagne

Centre Vanémont

Distance 12 km pour 301 mètres de dénivelé.

Difficulté moyenne

http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 42 22 22

English :

Mid-mountain hiking trails

Center Vanémont

Distance: 12 km with 301 m ascent.

Deutsch :

Rundwanderung im Mittelgebirge

Zentrum Vanémont

Entfernung: 12 km bei 301 m Höhenunterschied.

Italiano :

Sentieri di media montagna

Centro Vanémont

Distanza: 12 km con 301 metri di dislivello.

Español :

Rutas de senderismo de media montaña

Centro Vanémont

Distancia: 12 km con 301 metros de desnivel.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-10 par Système d’information touristique Lorrain