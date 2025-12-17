Circuit pédestre Chemin de la Paix et de la Liberté US Trail 5 Borne 6 Le Bataillon Perdu La Houssière Vosges
Circuit pédestre Chemin de la Paix et de la Liberté US Trail 5 Borne 6 Le Bataillon Perdu La Houssière Vosges vendredi 1 mai 2026.
Circuit pédestre Chemin de la Paix et de la Liberté US Trail 5 Borne 6 Le Bataillon Perdu Adultes A pieds Difficulté moyenne
Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit pédestre Chemin de la Paix et de la Liberté US Trail 5 Borne 6 Le Bataillon Perdu 88430 La Houssière Vosges Grand Est
Durée : Distance : 12000.0 Tarif :
Circuit de randonnée en moyenne montagne
Centre Vanémont
Distance 12 km pour 301 mètres de dénivelé.
Difficulté moyenne
http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 42 22 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Mid-mountain hiking trails
Center Vanémont
Distance: 12 km with 301 m ascent.
Deutsch :
Rundwanderung im Mittelgebirge
Zentrum Vanémont
Entfernung: 12 km bei 301 m Höhenunterschied.
Italiano :
Sentieri di media montagna
Centro Vanémont
Distanza: 12 km con 301 metri di dislivello.
Español :
Rutas de senderismo de media montaña
Centro Vanémont
Distancia: 12 km con 301 metros de desnivel.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-10 par Système d’information touristique Lorrain