Circuit pédestre de Boust Boust Moselle

Circuit pédestre de Boust Boust Moselle vendredi 1 août 2025.

Circuit pédestre de Boust Adultes A pieds Facile

Circuit pédestre de Boust Base de loisirs des étangs du Weiherchen 57570 Boust Moselle Grand Est

Durée : 120 Distance : 15000.0 Tarif :

Des étangs du Weiherchen, vous traverserez les époques en passant près de l’église moderne Saint Maximin, puis de la Tour Usselskirch, tour hexagonale du XIème siècle et classé Monument Historique. Après un passage par la Carrière de Boust, site géologique remarquable, vous longerez la voie romaine qui conduisait de Metz à Trêves. Vous découvrirez également le petit patrimoine de Boust avec ses bildstocks et sa Grange-Eglise, grange communale construite sous l’occupation, prévue pour être transformée en église ainsi que l’Observatoire de Boust,ouvrage de la Ligne Maginot.

http://usselskirch.ovh/index.html +33 6 03 59 63 15

English :

From the Weiherchen ponds, you’ll cross the ages, passing by the modern Saint Maximin church, then the Tour Usselskirch, an 11th-century hexagonal tower listed as a Historic Monument. After passing through the Carrière de Boust, a remarkable geological site, you’ll follow the Roman road that led from Metz to Trier. You’ll also discover Boust’s small heritage with its bildstocks and its Grange-Eglise, a communal barn built during the Occupation, intended to be converted into a church, as well as the Observatoire de Boust, a Maginot Line structure.

Deutsch :

Von den Weiherchen aus durchqueren Sie die Epochen, vorbei an der modernen Kirche Saint Maximin und der Tour Usselskirch, einem sechseckigen Turm aus dem 11. Jahrhundert, der unter Denkmalschutz steht. Nach einem Besuch der Carrière de Boust, einer bemerkenswerten geologischen Stätte, fahren Sie entlang der römischen Straße, die von Metz nach Trier führte. Sie werden auch das kleine Kulturerbe von Boust mit seinen Bildstöcken und der Grange-Eglise entdecken, einer kommunalen Scheune, die während der Besatzungszeit gebaut wurde und zu einer Kirche umgebaut werden sollte, sowie das Observatorium von Boust, ein Bauwerk der Maginot-Linie.

Italiano :

Dagli stagni di Weiherchen si attraversano le epoche, passando per la moderna chiesa di Saint Maximin e poi per la Torre di Usselskirch, una torre esagonale dell’XI secolo classificata come monumento storico. Dopo aver attraversato la Carrière de Boust, un notevole sito geologico, seguirete la strada romana che conduceva da Metz a Treviri. Scoprirete anche il piccolo patrimonio di Boust, con i suoi bildstock e la Grange-Eglise, un granaio comunale costruito durante l’occupazione e destinato a essere trasformato in chiesa, nonché l’Observatoire de Boust, una struttura della Linea Maginot.

Español :

Desde los estanques de Weiherchen, atravesará las eras, pasando por la moderna iglesia de San Maximino y, a continuación, por la Torre de Usselskirch, una torre hexagonal del siglo XI declarada Monumento Histórico. Tras pasar por la Carrière de Boust, un notable yacimiento geológico, seguirá la calzada romana que conducía de Metz a Tréveris. También descubrirá el pequeño patrimonio de Boust, con sus bildstocks y su Grange-Eglise, un granero comunal construido durante la Ocupación, destinado a convertirse en iglesia, así como el Observatoire de Boust, una estructura de la Línea Maginot.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-10 par Système d’information touristique Lorrain