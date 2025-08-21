Circuit pédestre de l’explorateur en herbe Champagny-en-Vanoise Savoie

Circuit pédestre de l’explorateur en herbe

Circuit pédestre de l’explorateur en herbe Camping Huttopia Vanoise-Champagny 73350 Champagny-en-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Parcours ludique et sportif destiné aux enfants. Aménagement d’ateliers sur le thème des animaux de nos montagnes.

https://www.la-plagne.com/champagny-en-vanoise +33 4 79 55 06 55

English : Junior explorer walking trail

Fun and sporty circuit for children. Workshops around the theme of the animals living on our mountains.

Deutsch : Rundgang für angehende Entdecker

Spielerischer und sportlicher Parcours für Kinder. Einrichtung von Workshops zum Thema Tiere unserer Berge .

Italiano :

Un percorso divertente e sportivo per i bambini. Laboratori sul tema degli animali nelle nostre montagne.

Español :

Un recorrido divertido y deportivo para los niños. Talleres sobre el tema de los animales en nuestras montañas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme