Circuit pédestre de l’explorateur en herbe Champagny-en-Vanoise Savoie

Circuit pédestre de l’explorateur en herbe Camping Huttopia Vanoise-Champagny 73350 Champagny-en-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Parcours ludique et sportif destiné aux enfants. Aménagement d’ateliers sur le thème des animaux de nos montagnes.
https://www.la-plagne.com/champagny-en-vanoise +33 4 79 55 06 55
English : Junior explorer walking trail
Fun and sporty circuit for children. Workshops around the theme of the animals living on our mountains.
Deutsch : Rundgang für angehende Entdecker
Spielerischer und sportlicher Parcours für Kinder. Einrichtung von Workshops zum Thema Tiere unserer Berge .
Italiano :
Un percorso divertente e sportivo per i bambini. Laboratori sul tema degli animali nelle nostre montagne.
Español :
Un recorrido divertido y deportivo para los niños. Talleres sobre el tema de los animales en nuestras montañas.
