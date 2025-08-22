Circuit pédestre des Gorges de la Pontille Champagny-en-Vanoise Savoie

Circuit pédestre des Gorges de la Pontille

Circuit pédestre des Gorges de la Pontille Le Planay 73350 Champagny-en-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Rejoignez le Vallon de Champagny le Haut à pied depuis le village par un bel itinéraire longeant les via ferrata des Grosses Pierres et du Plan du Bouc et passant au-dessus des Gorges de la Pontille.

English : Circuit des Gorges de la Pontille

Hike up to the valley of Champagny le Haut from the village by a beautiful trail going along 2 via ferratas and passing over the Gorges of Pontille.

Deutsch : Rundwanderung durch die Pontille-Schlucht

Erreichen Sie das Vallon de Champagny le Haut zu Fuß vom Dorf aus über eine schöne Route entlang der Klettersteige von Grosses Pierres und Plan du Bouc und über die Gorges de la Pontille.

Italiano :

Dal villaggio si può raggiungere a piedi il Vallon de Champagny le Haut lungo un bellissimo itinerario che costeggia le vie ferrate Grosses Pierres e Plan du Bouc, passando sopra le Gorges de la Pontille.

Español :

Desde el pueblo se puede acceder a pie al Vallon de Champagny le Haut por un hermoso itinerario que bordea las vías ferratas Grosses Pierres y Plan du Bouc, pasando por encima de las Gargantas de la Pontille.

