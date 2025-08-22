CIRCUIT PEDESTRE FRENE SAINT LONGIS

CIRCUIT PEDESTRE FRENE SAINT LONGIS 72600 Saint-Longis Sarthe Pays de la Loire

Distance : 14000.0

Circuit de 14 km en boucle au départ de la place de l’Eglise à Saint Longis.

+33 2 43 34 16 48

English :

A 14 km loop starting from the Place de l’Eglise in Saint Longis.

Deutsch :

14 km lange Rundstrecke ab dem Place de l’Eglise in Saint Longis.

Italiano :

Un anello di 14 km con partenza dalla piazza della chiesa di Saint Longis.

Español :

Un bucle de 14 km que parte de la plaza de la iglesia de Saint Longis.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2020-11-18 par eSPRIT Pays de la Loire