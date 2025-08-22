CIRCUIT PEDESTRE « FRENE » SAINT LONGIS Saint-Longis Sarthe
Durée : Distance : 14000.0 Tarif :
Circuit de 14 km en boucle au départ de la place de l’Eglise à Saint Longis.
+33 2 43 34 16 48
English :
A 14 km loop starting from the Place de l’Eglise in Saint Longis.
Deutsch :
14 km lange Rundstrecke ab dem Place de l’Eglise in Saint Longis.
Italiano :
Un anello di 14 km con partenza dalla piazza della chiesa di Saint Longis.
Español :
Un bucle de 14 km que parte de la plaza de la iglesia de Saint Longis.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2020-11-18 par eSPRIT Pays de la Loire