Circuit pédestre Le Chêne Béni Bucey-lès-Gy Haute-Saône

Circuit pédestre Le Chêne Béni A pieds Facile

Circuit pédestre Le Chêne Béni Route de Vesoul 70700 Bucey-lès-Gy Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 8000.0 Tarif :

Parcours pédestre agréable et sans difficulté d’une distance de 8 km qui emmène les marcheurs sur les hauteurs du village de Bucey lès Gy, Cité de Caractère Bourgogne, Franche-Comté.

Facile

http://www.ot-montsdegy.com/ +33 3 84 32 93 93

English :

A pleasant, easy 8 km walk that takes walkers to the heights of the village of Bucey lès Gy, Cité de Caractère Bourgogne, Franche-Comté.

Deutsch :

Angenehme und unschwierige Wanderstrecke von 8 km Länge, die die Wanderer auf die Anhöhen des Dorfes Bucey lès Gy, Cité de Caractère Bourgogne, Franche-Comté, führt.

Italiano :

Una piacevole e facile passeggiata di 8 km che si snoda sulle alture del villaggio di Bucey lès Gy, una Cité de Caractère della Borgogna e della Franca Contea.

Español :

Un agradable y fácil paseo de 8 km que recorre las alturas del pueblo de Bucey lès Gy, Cité de Caractère en Borgoña y Franco Condado.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-03 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data