Circuit pédestre Le terrain d’aviation Héros de la Guerre 39-45

17130 Chaunac Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Découvrez l’histoire de l’atterrissage en catastrophe du B-17, avec à son bord dix héros de la Guerre 39-45 sur un terrain d’aviation improvisé au coeur de La Champagne d’Expiremont et découvrez le sentier de la Laurençanne, le long du ruisseau éponyme.

+33 5 17 24 03 47

English :

Discover the story of the crash landing of the B-17, with ten heroes of War 39-45 on board on an improvised airfield in the heart of La Champagne d’Expiremont and discover the Laurençanne trail along the eponymous stream.

Deutsch :

Entdecken Sie die Geschichte der Notlandung der B-17 mit zehn Helden des Krieges 39-45 an Bord auf einem improvisierten Flugfeld im Herzen von La Champagne d’Expiremont und erkunden Sie den Laurençanne-Pfad entlang des gleichnamigen Bachs.

Italiano :

Scoprite la storia dell’atterraggio di fortuna del B-17, con a bordo dieci eroi della guerra del ’39-’45, su un campo d’aviazione improvvisato nel cuore di La Champagne d’Expiremont e scoprite il sentiero della Laurençanne, lungo l’omonimo torrente.

Español :

Descubra la historia del aterrizaje forzoso del B-17, con diez héroes de la guerra del 39-45 a bordo, en un aeródromo improvisado en el corazón de La Champagne d’Expiremont y descubra el sendero de la Laurençanne, a lo largo del arroyo del mismo nombre.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme