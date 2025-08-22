Circuit pédestre Les Counins St-Eugène

Circuit pédestre Les Counins St-Eugène Place de la Mairie 17520 Saint-Eugène Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Agréable randonnée plutôt exposée avec une poétique paysagère douce, rythmée par des points de vue inattendus.

+33 5 17 24 03 47

English :

Pleasant hike rather exposed with a soft landscape poetics, punctuated by unexpected viewpoints.

Deutsch :

Angenehme, eher exponierte Wanderung mit einer sanften Landschaftspoesie, die von unerwarteten Aussichtspunkten rhythmisiert wird.

Italiano :

Una passeggiata piacevole, piuttosto esposta, con una dolce poesia paesaggistica, punteggiata da punti panoramici inaspettati.

Español :

Un paseo agradable, más bien expuesto, con una suave poesía paisajística, salpicada de miradores inesperados.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme