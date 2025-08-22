Circuit pédestre « Les Counins » St-Eugène Saint-Eugène Charente-Maritime
Circuit pédestre Les Counins St-Eugène Place de la Mairie 17520 Saint-Eugène Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Agréable randonnée plutôt exposée avec une poétique paysagère douce, rythmée par des points de vue inattendus.
English :
Pleasant hike rather exposed with a soft landscape poetics, punctuated by unexpected viewpoints.
Deutsch :
Angenehme, eher exponierte Wanderung mit einer sanften Landschaftspoesie, die von unerwarteten Aussichtspunkten rhythmisiert wird.
Italiano :
Una passeggiata piacevole, piuttosto esposta, con una dolce poesia paesaggistica, punteggiata da punti panoramici inaspettati.
Español :
Un paseo agradable, más bien expuesto, con una suave poesía paisajística, salpicada de miradores inesperados.
