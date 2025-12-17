Circuit pédestre Les Croix de Mortagne Mortagne Vosges

Circuit pédestre Les Croix de Mortagne Adultes A pieds Facile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit pédestre Les Croix de Mortagne 88600 Mortagne Vosges Grand Est

Distance : 7000.0

Circuit de randonnée en moyenne montagne

Parking de l’église Mortagne

Distance 7 km pour 140 mètres de dénivelé.

Balisage anneau vert.

Facile

http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 42 22 22

English :

Mid-mountain hiking trail

Church parking lot Mortagne

Distance: 7 km, 140 m ascent.

Marking: green ring.

Deutsch :

Rundwanderung in einem Mittelgebirge

Parkplatz an der Kirche Mortagne

Entfernung: 7 km bei 140 m Höhenunterschied.

Markierung: grüner Ring.

Italiano :

Sentiero di mezza montagna

Parcheggio della chiesa Mortagne

Distanza: 7 km con un dislivello di 140 metri.

Segnaletica: anello verde.

Español :

Sendero de media montaña

Aparcamiento de la iglesia Mortagne

Distancia: 7 km con un desnivel de 140 metros.

Señalización: anillo verde.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-10 par Système d’information touristique Lorrain