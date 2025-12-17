Circuit pédestre Les Hauts Champs Saint-Michel-sur-Meurthe Vosges
Circuit pédestre Les Hauts Champs Saint-Michel-sur-Meurthe Vosges vendredi 1 mai 2026.
Circuit pédestre Les Hauts Champs Adultes A pieds Facile
Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit pédestre Les Hauts Champs 88470 Saint-Michel-sur-Meurthe Vosges Grand Est
Durée : Distance : 9000.0 Tarif :
Circuit de randonnée en moyenne montagne
Col des Quatre Chemins Saint-Michel-sur-Meurthe
Distance 9 km pour 170 mètres de dénivelé.
Balisage anneau vert.
Facile
http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 42 22 22
English :
Mid-mountain hiking trail
Col des Quatre Chemins Saint-Michel-sur-Meurthe
Distance: 9 km with 170 m ascent.
Marking: green ring.
Deutsch :
Rundwanderung in einem Mittelgebirge
Col des Quatre Chemins Saint-Michel-sur-Meurthe
Entfernung: 9 km bei 170 m Höhenunterschied.
Markierung: grüner Ring.
Italiano :
Sentiero di mezza montagna
Col des Quatre Chemins Saint-Michel-sur-Meurthe
Distanza: 9 km con 170 metri di dislivello.
Segnaletica: anello verde.
Español :
Senderismo de media montaña
Col des Quatre Chemins Saint-Michel-sur-Meurthe
Distancia: 9 km con 170 metros de desnivel.
Señalización: anillo verde.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-13 par Système d’information touristique Lorrain