Circuit pédestre Les Hauts Champs Saint-Michel-sur-Meurthe Vosges

Circuit pédestre Les Hauts Champs

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit pédestre Les Hauts Champs 88470 Saint-Michel-sur-Meurthe Vosges Grand Est

Durée : Distance : 9000.0 Tarif :

Circuit de randonnée en moyenne montagne

Col des Quatre Chemins Saint-Michel-sur-Meurthe

Distance 9 km pour 170 mètres de dénivelé.

Balisage anneau vert.

Facile

http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 42 22 22

English :

Mid-mountain hiking trail

Col des Quatre Chemins Saint-Michel-sur-Meurthe

Distance: 9 km with 170 m ascent.

Marking: green ring.

Deutsch :

Rundwanderung in einem Mittelgebirge

Col des Quatre Chemins Saint-Michel-sur-Meurthe

Entfernung: 9 km bei 170 m Höhenunterschied.

Markierung: grüner Ring.

Italiano :

Sentiero di mezza montagna

Col des Quatre Chemins Saint-Michel-sur-Meurthe

Distanza: 9 km con 170 metri di dislivello.

Segnaletica: anello verde.

Español :

Senderismo de media montaña

Col des Quatre Chemins Saint-Michel-sur-Meurthe

Distancia: 9 km con 170 metros de desnivel.

Señalización: anillo verde.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-13