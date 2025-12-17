Circuit pédestre Les Hauts Champs Saint-Michel-sur-Meurthe Vosges

Circuit pédestre Les Hauts Champs Saint-Michel-sur-Meurthe Vosges

Circuit pédestre Les Hauts Champs Adultes A pieds Facile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit pédestre Les Hauts Champs 88470 Saint-Michel-sur-Meurthe Vosges Grand Est

Durée : Distance : 9000.0 Tarif :

Circuit de randonnée en moyenne montagne
Col des Quatre Chemins Saint-Michel-sur-Meurthe
Distance 9 km pour 170 mètres de dénivelé.
Balisage anneau vert.
Facile

http://www.vosges-portes-alsace.fr/   +33 3 29 42 22 22

English :

Mid-mountain hiking trail
Col des Quatre Chemins Saint-Michel-sur-Meurthe
Distance: 9 km with 170 m ascent.
Marking: green ring.

Deutsch :

Rundwanderung in einem Mittelgebirge
Col des Quatre Chemins Saint-Michel-sur-Meurthe
Entfernung: 9 km bei 170 m Höhenunterschied.
Markierung: grüner Ring.

Italiano :

Sentiero di mezza montagna
Col des Quatre Chemins Saint-Michel-sur-Meurthe
Distanza: 9 km con 170 metri di dislivello.
Segnaletica: anello verde.

Español :

Senderismo de media montaña
Col des Quatre Chemins Saint-Michel-sur-Meurthe
Distancia: 9 km con 170 metros de desnivel.
Señalización: anillo verde.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-13 par Système d’information touristique Lorrain