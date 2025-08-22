Circuit pédestre Mémorial Le Frankton Souméras Charente-Maritime

Circuit pédestre Mémorial Le Frankton 3 D145 17130 Souméras Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Un circuit de mémoire pour réaliser le tracé historique de l’opération Frankton. Départ depuis Souméras commune proche de Montendre, qui parcours des villages de Haute-Saintonge comme (Rouffignac, Tugéras, Fontaines d’Oz, Léoville, Mortiers, St Maigrin)..

  +33 5 17 24 03 47

English :

A remembrance trail to retrace the historic route of Operation Frankton. Departing from Souméras, a commune near Montendre, the route takes in villages in Haute-Saintonge such as Rouffignac, Tugéras, Fontaines d’Oz, Léoville, Mortiers, St Maigrin…

Deutsch :

Ein Erinnerungsrundgang, um den historischen Verlauf der Operation Frankton nachzuvollziehen. Sie beginnt in Souméras, einer Gemeinde in der Nähe von Montendre, und führt durch Dörfer der Haute-Saintonge wie (Rouffignac, Tugéras, Fontaines d’Oz, Léoville, Mortiers, St Maigrin)…

Italiano :

Un percorso della memoria per ripercorrere l’itinerario storico dell’Operazione Frankton. Partendo da Souméras, un comune vicino a Montendre, il percorso attraversa villaggi dell’Alta Savoia come Rouffignac, Tugéras, Fontaines d’Oz, Léoville, Mortiers e St Maigrin.

Español :

Un sendero del recuerdo para recorrer la ruta histórica de la Operación Frankton. Partiendo de Souméras, municipio cercano a Montendre, la ruta pasa por pueblos de Haute-Saintonge como Rouffignac, Tugéras, Fontaines d’Oz, Léoville, Mortiers y St Maigrin.

