Circuit pédestre n° 111 l’évasion verte Buxières-d’Aillac Indre
Circuit pédestre n° 111 l’évasion verte Buxières-d’Aillac Indre vendredi 1 mai 2026.
Circuit pédestre n° 111 l’évasion verte A pieds
Circuit pédestre n° 111 l’évasion verte Parking de la salle des fêtes 36230 Buxières-d’Aillac Indre Centre-Val de Loire
Durée : 135 Distance : 18900.0 Tarif :
Randonnée autour de la commune de Buxières-d’Aillac
+33 2 54 48 22 64
English :
Hiking around the commune of Buxières-d’Aillac
Deutsch :
Wanderung rund um die Gemeinde Buxières-d’Aillac
Italiano :
Escursione intorno al comune di Buxières-d’Aillac
Español :
Senderismo en el municipio de Buxières-d’Aillac
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-27 par SIT Centre-Val de Loire