Circuit pédestre N°1 Les Moulins

Circuit pédestre N°1 Les Moulins 13 avenue de la Libération 17500 Saint-Germain-de-Lusignan Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Aux portes de Jonzac, ce parcours se déroule entre vignes champs et bosquets.

+33 5 17 24 03 47

English :

At the gates of Jonzac, this route takes place between vineyards, fields and groves.

Deutsch :

Vor den Toren von Jonzac verläuft diese Strecke zwischen Weinbergen, Feldern und Hainen.

Italiano :

Alle porte di Jonzac, questo percorso si svolge tra vigneti, campi e boschetti.

Español :

A las puertas de Jonzac, esta ruta transcurre entre viñedos, campos y arboledas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme