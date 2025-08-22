Circuit pédestre N°14a Les lacs bleus

Circuit pédestre N°14a Les lacs bleus Salle des fêtes 17270 Saint-Martin-d’Ary Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Pistes et sentiers qui vous mèneront sur le Chemin dit de Charlemagne.

English :

Trails and paths that take you along the Chemin de Charlemagne.

Deutsch :

Pfade und Wege, die Sie auf den sogenannten Chemin de Charlemagne führen.

Italiano :

Sentieri e percorsi che si snodano lungo lo Chemin de Charlemagne.

Español :

Pistas y senderos que le llevarán por el Chemin de Charlemagne.

