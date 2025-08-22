Circuit pédestre N°15a « Pas de Turia » Boisredon Charente-Maritime
Circuit pédestre N°15a « Pas de Turia » Boisredon Charente-Maritime vendredi 1 mai 2026.
Circuit pédestre N°15a Pas de Turia
Circuit pédestre N°15a Pas de Turia Pas du Turia 17150 Boisredon Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Belle balade nature avec un retour particulièrement enchanteur sur une sente longeant le ruisseau La Marguerite.
+33 5 17 24 03 47
English :
Beautiful nature walk with a particularly enchanting return on a trail along the brook La Marguerite.
Deutsch :
Schöne Naturwanderung mit einem besonders zauberhaften Rückweg auf einem Pfad entlang des Baches La Marguerite.
Italiano :
Una bella passeggiata nella natura con un ritorno particolarmente incantevole lungo un sentiero che costeggia il torrente La Marguerite.
Español :
Un hermoso paseo por la naturaleza con un regreso especialmente encantador por un sendero que bordea el arroyo La Marguerite.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme