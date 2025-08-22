Circuit pédestre N°15a Pas de Turia

Circuit pédestre N°15a Pas de Turia Pas du Turia 17150 Boisredon Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Belle balade nature avec un retour particulièrement enchanteur sur une sente longeant le ruisseau La Marguerite.

+33 5 17 24 03 47

English :

Beautiful nature walk with a particularly enchanting return on a trail along the brook La Marguerite.

Deutsch :

Schöne Naturwanderung mit einem besonders zauberhaften Rückweg auf einem Pfad entlang des Baches La Marguerite.

Italiano :

Una bella passeggiata nella natura con un ritorno particolarmente incantevole lungo un sentiero che costeggia il torrente La Marguerite.

Español :

Un hermoso paseo por la naturaleza con un regreso especialmente encantador por un sendero que bordea el arroyo La Marguerite.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme