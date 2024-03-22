Circuit pédestre N°16 « Hameaux saintongeais » Orignolles Charente-Maritime

Circuit pédestre N°16 « Hameaux saintongeais » Orignolles Charente-Maritime vendredi 1 août 2025.

Circuit pédestre N°16 « Hameaux saintongeais » Salle des fêtes 17210 Orignolles Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Entre ombre et lumière, nature et belle pierre, le circuit grimpe et dévale le flanc des collines arborées.

+33 5 17 24 03 47

English :

Between shadow and light, nature and beautiful stone, the circuit climbs up and down the wooded hillsides.

Deutsch :

Zwischen Licht und Schatten, Natur und schönem Stein klettert der Rundweg die Flanke der baumbestandenen Hügel hinauf und hinunter.

Italiano :

Tra luci e ombre, natura e belle pietre, il percorso sale e scende lungo le colline boscose.

Español :

Entre la luz y la sombra, la naturaleza y la hermosa piedra, la ruta sube y baja por las laderas boscosas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme