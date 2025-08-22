Circuit pédestre N°16 La vallée & le moulin

Circuit pédestre N°16 La vallée & le moulin
Église Saint-Pierre
17520 Germignac
Charente-Maritime
Nouvelle-Aquitaine

De magnifiques arbres, domaines et chemins centenaires pour ce parcours à grignoter à pleines jambes (10km) ou à petits pas (5km).

English :

Magnificent trees, estates and century-old paths for this course to be enjoyed with full legs (10km) or with small steps (5km).

Deutsch :

Wunderschöne Bäume, Landgüter und jahrhundertealte Wege für diese Strecke, die Sie mit vollen Beinen (10 km) oder in kleinen Schritten (5 km) knabbern können.

Italiano :

Alberi magnifici, tenute e sentieri secolari per questo percorso da godere a gambe piene (10 km) o a piccoli passi (5 km).

Español :

Magníficos árboles, fincas y caminos centenarios para disfrutar de esta ruta a pierna suelta (10km) o a pequeños pasos (5km).

