Circuit pédestre N°17 Au fil de l’eau

Circuit pédestre N°17 Au fil de l’eau Église Saint-Germain 17240 Saint-Germain-du-Seudre Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Une agréable diversité de paysages et de parcours pour un petit circuit.

+33 5 17 24 03 47

English :

A pleasant diversity of landscapes and routes for a short tour.

Deutsch :

Eine angenehme Vielfalt an Landschaften und Strecken für eine kleine Rundreise.

Italiano :

Una piacevole diversità di paesaggi e percorsi per un breve tour.

Español :

Una agradable diversidad de paisajes y rutas para un recorrido corto.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme