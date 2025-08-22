Circuit pédestre N°17 « Au fil de l’eau » Saint-Germain-du-Seudre Charente-Maritime
Circuit pédestre N°17 Au fil de l’eau
Circuit pédestre N°17 Au fil de l’eau Église Saint-Germain 17240 Saint-Germain-du-Seudre Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Une agréable diversité de paysages et de parcours pour un petit circuit.
+33 5 17 24 03 47
English :
A pleasant diversity of landscapes and routes for a short tour.
Deutsch :
Eine angenehme Vielfalt an Landschaften und Strecken für eine kleine Rundreise.
Italiano :
Una piacevole diversità di paesaggi e percorsi per un breve tour.
Español :
Una agradable diversidad de paisajes y rutas para un recorrido corto.
