Circuit pédestre N°18b Chapelle St Paul

Circuit pédestre N°18b Chapelle St Paul Salle des fêtes 17240 Clion Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Deux petits circuits sans montée, exposés au soleil avec de belles haltes en bord de Seugne.

+33 5 17 24 03 47

English :

Two small circuits without ascent, exposed to the sun with beautiful stops on the edge of Seugne.

Deutsch :

Zwei kleine Rundwege ohne Steigungen, die der Sonne ausgesetzt sind, mit schönen Pausen am Ufer der Seugne.

Italiano :

Due brevi circuiti senza salite, esposti al sole con belle soste sulle rive della Seugne.

Español :

Dos circuitos cortos sin ninguna subida, expuestos al sol con hermosas paradas a orillas del Seugne.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme