Circuit pédestre N°18b « Chapelle St Paul » Clion Charente-Maritime
Circuit pédestre N°18b « Chapelle St Paul » Clion Charente-Maritime vendredi 1 mai 2026.
Circuit pédestre N°18b Chapelle St Paul
Circuit pédestre N°18b Chapelle St Paul Salle des fêtes 17240 Clion Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Deux petits circuits sans montée, exposés au soleil avec de belles haltes en bord de Seugne.
+33 5 17 24 03 47
English :
Two small circuits without ascent, exposed to the sun with beautiful stops on the edge of Seugne.
Deutsch :
Zwei kleine Rundwege ohne Steigungen, die der Sonne ausgesetzt sind, mit schönen Pausen am Ufer der Seugne.
Italiano :
Due brevi circuiti senza salite, esposti al sole con belle soste sulle rive della Seugne.
Español :
Dos circuitos cortos sin ninguna subida, expuestos al sol con hermosas paradas a orillas del Seugne.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme