Circuit Pédestre N°2 Sur les pas des Maquisards Saint-Hilaire-le-Château Creuse
Circuit Pédestre N°2 Sur les pas des Maquisards Saint-Hilaire-le-Château Creuse vendredi 1 mai 2026.
Circuit Pédestre N°2 Sur les pas des Maquisards A pieds Facile
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Circuit Pédestre N°2 Sur les pas des Maquisards 23250 Saint-Hilaire-le-Château Creuse Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 6610.0 Tarif :
Facile
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Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-01-01 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine