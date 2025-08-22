Circuit pédestre N°21 « L’étang » Saint-Maigrin Charente-Maritime
Circuit pédestre N°21 « L’étang » Saint-Maigrin Charente-Maritime vendredi 1 mai 2026.
Circuit pédestre N°21 L’étang
Circuit pédestre N°21 L’étang Stade 17520 Saint-Maigrin Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Agréable parcours en sous-bois avec quelques portions sur route (attention aux voitures aux abords de l’étang).
+33 5 17 24 03 47
English :
Pleasant route in the undergrowth with some portions on the road (beware of cars near the pond).
Deutsch :
Angenehme Strecke durch das Unterholz mit einigen Abschnitten auf der Straße (Vorsicht vor Autos in der Nähe des Teichs).
Italiano :
Percorso piacevole nel sottobosco con alcuni tratti su strada (attenzione alle auto vicino al laghetto).
Español :
Ruta agradable en la maleza con algunos tramos en la carretera (cuidado con los coches cerca del estanque).
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme