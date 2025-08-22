Circuit pédestre N°21 L’étang

Circuit pédestre N°21 L’étang Stade 17520 Saint-Maigrin Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Agréable parcours en sous-bois avec quelques portions sur route (attention aux voitures aux abords de l’étang).

English :

Pleasant route in the undergrowth with some portions on the road (beware of cars near the pond).

Deutsch :

Angenehme Strecke durch das Unterholz mit einigen Abschnitten auf der Straße (Vorsicht vor Autos in der Nähe des Teichs).

Italiano :

Percorso piacevole nel sottobosco con alcuni tratti su strada (attenzione alle auto vicino al laghetto).

Español :

Ruta agradable en la maleza con algunos tramos en la carretera (cuidado con los coches cerca del estanque).

