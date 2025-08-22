Circuit pédestre N°22 « Les Maines » Ozillac Charente-Maritime
Circuit pédestre N°22 Les Maines
Circuit pédestre N°22 Les Maines Place de l’Église 17500 Ozillac Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Empruntez des chemins de terre sur le flanc des collines, le long des lisières et des haies champêtres.
English :
Take dirt roads on the hillsides, along the edges and along country hedgerows.
Deutsch :
Nehmen Sie Feldwege an den Hängen der Hügel, entlang von Waldrändern und Feldhecken.
Italiano :
Percorrete le strade sterrate sulle colline, lungo i bordi e le siepi dei pascoli.
Español :
Tome caminos de tierra en las laderas, a lo largo de los bordes y los setos de los pastos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme