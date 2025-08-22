Circuit pédestre N°23 « La Comté » Fontaines-d’Ozillac Charente-Maritime

Circuit pédestre N°23 La Comté

Circuit pédestre N°23 La Comté 2 rue Saint-Laurent 17500 Fontaines-d’Ozillac Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Un circuit agréable entre champs et forets avec peu de montées.

  +33 5 17 24 03 47

English :

A pleasant circuit between fields and forests with few climbs.

Deutsch :

Eine angenehme Strecke zwischen Feldern und Wäldern mit wenigen Steigungen.

Italiano :

Un circuito piacevole tra campi e boschi con poche salite.

Español :

Un circuito agradable entre campos y bosques con pocas subidas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme