Circuit pédestre N°23 La Comté 2 rue Saint-Laurent 17500 Fontaines-d’Ozillac Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Un circuit agréable entre champs et forets avec peu de montées.
+33 5 17 24 03 47
English :
A pleasant circuit between fields and forests with few climbs.
Deutsch :
Eine angenehme Strecke zwischen Feldern und Wäldern mit wenigen Steigungen.
Italiano :
Un circuito piacevole tra campi e boschi con poche salite.
Español :
Un circuito agradable entre campos y bosques con pocas subidas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22