Circuit pédestre N°24a Les Moulins

Circuit pédestre N°24a Les Moulins Plan d’eau du Lariat 17500 Léoville Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Un circuit de vallons en collines empreint de nature et d’histoire. L’église de Léoville présente certaines dispositions rares et une surprenante litre funéraire unique dans la région.

+33 5 17 24 03 47

English :

A circuit of rolling hills and valleys steeped in nature and history. The church of Léoville has some rare arrangements and a surprisingly unique funeral litre in the region.

Deutsch :

Ein Rundweg von Tal zu Hügel, der von Natur und Geschichte geprägt ist. Die Kirche von Léoville weist einige seltene Anordnungen und eine überraschende Grabliteratur auf, die in der Region einzigartig ist.

Italiano :

Un circuito di valli e colline ricco di natura e storia. La chiesa di Léoville presenta alcune caratteristiche rare e una sorprendente litra funeraria, unica nella regione.

Español :

Un circuito de valles y colinas lleno de naturaleza e historia. La iglesia de Léoville presenta algunos elementos raros y una sorprendente litera funeraria única en la región.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme