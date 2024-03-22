Circuit pédestre N°3 « Les Calvaires » La Barde Charente-Maritime
Circuit pédestre N°3 « Les Calvaires » Place de l’Église 17360 La Barde Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Un joli circuit forestier et vallonné.
+33 5 17 24 03 47
English :
A nice forest and hilly circuit.
Deutsch :
Eine schöne Wald- und Hügellandschaftstour.
Italiano :
Un bellissimo circuito forestale e collinare.
Español :
Un hermoso circuito de bosques y colinas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme