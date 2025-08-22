Circuit pédestre N°3 Les Merles

Circuit pédestre N°3 Les Merles 5 route du Stade 17500 Réaux sur Trèfle Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Agréable et exposé au soleil, ce parcours offre de très jolis panoramas.

+33 5 17 24 03 47

English :

Pleasant and sunny, this course offers very nice panoramas.

Deutsch :

Dieser angenehme und der Sonne ausgesetzte Kurs bietet sehr schöne Panoramen.

Italiano :

Il campo è piacevole e soleggiato e offre splendidi panorami.

Español :

El campo es agradable y soleado y ofrece hermosas vistas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme