Circuit pédestre N°32 « L’étang » Église Saint-Eutrope 17500 Agudelle Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Un chemin domine le lac puis s’enfonce dans le bois pour une balade ombragée.
+33 5 17 24 03 47
English :
A path overlooks the lake and then goes into the woods for a shady walk.
Deutsch :
Ein Weg überragt den See und führt dann für einen schattigen Spaziergang in den Wald.
Italiano :
Un sentiero si affaccia sul lago e conduce poi nel bosco per una passeggiata all’ombra.
Español :
Un sendero con vistas al lago se adentra en el bosque para dar un paseo a la sombra.
