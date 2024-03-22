Circuit pédestre N°32 « L’étang » Agudelle Charente-Maritime

Circuit pédestre N°32 « L’étang » Église Saint-Eutrope 17500 Agudelle Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Un chemin domine le lac puis s’enfonce dans le bois pour une balade ombragée.

+33 5 17 24 03 47

English :

A path overlooks the lake and then goes into the woods for a shady walk.

Deutsch :

Ein Weg überragt den See und führt dann für einen schattigen Spaziergang in den Wald.

Italiano :

Un sentiero si affaccia sul lago e conduce poi nel bosco per una passeggiata all’ombra.

Español :

Un sendero con vistas al lago se adentra en el bosque para dar un paseo a la sombra.

