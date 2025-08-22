Circuit pédestre N°5 « Les Moulins » Meux Charente-Maritime
De beaux édifices ponctuent un parcours varié entre lisières, berges et sommets.
+33 5 17 24 03 47
English :
Beautiful buildings punctuate a varied route between edges, banks and peaks.
Deutsch :
Schöne Gebäude säumen einen abwechslungsreichen Weg zwischen Waldrändern, Flussufern und Berggipfeln.
Italiano :
Splendidi edifici punteggiano un percorso vario tra confini, rive e cime.
Español :
Hermosos edificios jalonan un variado recorrido entre fronteras, riberas y cumbres.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme