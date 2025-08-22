Circuit pédestre N°5 Les Moulins

Circuit pédestre N°5 Les Moulins Mairie 17500 Meux Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

De beaux édifices ponctuent un parcours varié entre lisières, berges et sommets.

+33 5 17 24 03 47

English :

Beautiful buildings punctuate a varied route between edges, banks and peaks.

Deutsch :

Schöne Gebäude säumen einen abwechslungsreichen Weg zwischen Waldrändern, Flussufern und Berggipfeln.

Italiano :

Splendidi edifici punteggiano un percorso vario tra confini, rive e cime.

Español :

Hermosos edificios jalonan un variado recorrido entre fronteras, riberas y cumbres.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme