Circuit pédestre N°6 Moulins et variantes Place de la Fontaine 17240 Lorignac Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
De la forêt de la Lande aux coteaux viticoles, un circuit exposé au soleil.
+33 5 17 24 03 47
English :
From the forest of the Lande to the wine-growing hillsides, a circuit exposed to the sun.
Deutsch :
Vom Wald La Lande zu den Weinhängen, eine der Sonne ausgesetzte Strecke.
Italiano :
Dalla foresta del Lande alle pendici dei vigneti, un circuito esposto al sole.
Español :
Desde el bosque de la Lande hasta las laderas de los viñedos, un circuito expuesto al sol.
