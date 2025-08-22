Circuit pédestre N°6 Moulins et variantes

Circuit pédestre N°6 Moulins et variantes Place de la Fontaine 17240 Lorignac Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

De la forêt de la Lande aux coteaux viticoles, un circuit exposé au soleil.

+33 5 17 24 03 47

English :

From the forest of the Lande to the wine-growing hillsides, a circuit exposed to the sun.

Deutsch :

Vom Wald La Lande zu den Weinhängen, eine der Sonne ausgesetzte Strecke.

Italiano :

Dalla foresta del Lande alle pendici dei vigneti, un circuito esposto al sole.

Español :

Desde el bosque de la Lande hasta las laderas de los viñedos, un circuito expuesto al sol.

