Circuit pédestre N°7 La Voie Romaine Rue de la Mairie 17520 Neuillac Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Circuit exposé au soleil avec peu de montées, entre les vignes, le long des chemins blancs.
+33 5 17 24 03 47
English :
Sunny circuit with few climbs, between the vineyards, along the white paths.
Deutsch :
Der Sonne ausgesetzter Rundweg mit wenigen Steigungen, zwischen Weinbergen und entlang weißer Wege.
Italiano :
Un percorso soleggiato con poche salite, tra i vigneti, lungo sentieri bianchi.
Español :
Una ruta soleada con pocas subidas, entre viñedos, por caminos blancos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme