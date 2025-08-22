Circuit pédestre N°7 La Voie Romaine

Circuit pédestre N°7 La Voie Romaine Rue de la Mairie 17520 Neuillac Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Circuit exposé au soleil avec peu de montées, entre les vignes, le long des chemins blancs.

+33 5 17 24 03 47

English :

Sunny circuit with few climbs, between the vineyards, along the white paths.

Deutsch :

Der Sonne ausgesetzter Rundweg mit wenigen Steigungen, zwischen Weinbergen und entlang weißer Wege.

Italiano :

Un percorso soleggiato con poche salite, tra i vigneti, lungo sentieri bianchi.

Español :

Una ruta soleada con pocas subidas, entre viñedos, por caminos blancos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme