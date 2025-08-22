Circuit pédestre N°8 Coteaux de l’estuaire

Circuit pédestre N°8 Coteaux de l’estuaire Place de la Mairie 17150 Saint-Georges-des-Agoûts Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Préférez les tout débuts de matinée ou de soirée pour arpenter ces coteaux exposés au soleil. De belles pierres, vieux moulins, domaine, hameaux ponctuent le circuit.

+33 5 17 24 03 47

English :

Prefer the early morning or early evening to survey these sun-drenched hillsides. Beautiful stones, old mills, estates, hamlets punctuate the circuit.

Deutsch :

Bevorzugen Sie den frühen Morgen oder Abend, um diese sonnigen Hänge zu durchwandern. Schöne Steine, alte Mühlen, Landgüter und Weiler säumen den Weg.

Italiano :

Preferite la mattina presto o la sera per camminare su queste colline soleggiate. Belle pietre, antichi mulini, tenute e borghi costellano il circuito.

Español :

Prefiera las primeras horas de la mañana o el atardecer para recorrer estas soleadas laderas. Hermosas piedras, antiguos molinos, fincas y aldeas salpican el circuito.

