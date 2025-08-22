Circuit pédestre N°8 « Coteaux de l’estuaire » Saint-Georges-des-Agoûts Charente-Maritime
Préférez les tout débuts de matinée ou de soirée pour arpenter ces coteaux exposés au soleil. De belles pierres, vieux moulins, domaine, hameaux ponctuent le circuit.
Prefer the early morning or early evening to survey these sun-drenched hillsides. Beautiful stones, old mills, estates, hamlets punctuate the circuit.
Bevorzugen Sie den frühen Morgen oder Abend, um diese sonnigen Hänge zu durchwandern. Schöne Steine, alte Mühlen, Landgüter und Weiler säumen den Weg.
Preferite la mattina presto o la sera per camminare su queste colline soleggiate. Belle pietre, antichi mulini, tenute e borghi costellano il circuito.
Prefiera las primeras horas de la mañana o el atardecer para recorrer estas soleadas laderas. Hermosas piedras, antiguos molinos, fincas y aldeas salpican el circuito.
