Circuit pédestre Parcours du Vignoble de Vacqueyras Vacqueyras Vaucluse

Circuit pédestre Parcours du Vignoble de Vacqueyras

Circuit pédestre Parcours du Vignoble de Vacqueyras 84190 Vacqueyras Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

Réalisé par les vignerons et les négociants de l’appellation, le parcours du vignoble de Vacqueyras d’une distance de 8 Km (environ 3h, niveau facile) est une invitation à la découverte d’un patrimoine exceptionnel.

https://www.aocvacqueyras.com/ +33 4 90 62 87 30

English : Vineyard hike in Vacqueyras

Organized by the appellation’s winegrowers and merchants, the 8 km Vacqueyras vineyard trail (approx. 3 hrs, easy level) is an invitation to discover an exceptional heritage.

Deutsch : Fußwanderung Tour durch die Weinfelder von Vacqueyras

Der von den Winzern und Händlern der Appellation durchgeführte Parcours durch die Weinberge von Vacqueyras mit einer Länge von 8 km (ca. 3 Stunden, leichter Schwierigkeitsgrad) ist eine Einladung zur Entdeckung eines außergewöhnlichen Kulturerbes.

Italiano :

Organizzato dai viticoltori e dai commercianti della denominazione, il tour dei vigneti di Vacqueyras, lungo 8 km (circa 3 ore, livello facile), è un invito a scoprire un patrimonio eccezionale.

Español : Circuit pédestre Parcours du Vignoble de Vacqueyras

Organizado por los viticultores y comerciantes de la denominación, el recorrido de 8 km por los viñedos de Vacqueyras (unas 3 horas, nivel fácil) es una invitación a descubrir un patrimonio excepcional.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2020-02-19 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme