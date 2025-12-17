Circuit pédestre Roche Saint-Martin Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Circuit pédestre Roche Saint-Martin Saint-Dié-des-Vosges Vosges vendredi 1 mai 2026.

Circuit pédestre Roche Saint-Martin Adultes A pieds Difficulté moyenne

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit pédestre Roche Saint-Martin Parking des Trois Fauteuils 88100 Saint-Dié-des-Vosges Vosges Grand Est

Durée : Distance : 7000.0 Tarif :

Circuit de randonnée en moyenne montagne
Parking des Trois-Fauteuils Saint-Dié-des-Vosges
Distance 7 km pour 320 mètres de dénivelé.
Difficulté moyenne

http://www.vosges-portes-alsace.fr/   +33 3 29 42 22 22

English :

Mid-mountain hiking trail
Parking des Trois-Fauteuils Saint-Dié-des-Vosges
Distance: 7 km, 320 m ascent.

Deutsch :

Rundwanderung in einem Mittelgebirge
Parkplatz der Drei Fauteuils Saint-Dié-des-Vosges
Entfernung: 7 km bei 320 m Höhenunterschied.

Italiano :

Sentiero escursionistico di media montagna
Parcheggio dei Trois-Fauteuils Saint-Dié-des-Vosges
Distanza: 7 km con 320 metri di dislivello.

Español :

Sendero de media montaña
Parking des Trois-Fauteuils Saint-Dié-des-Vosges
Distancia: 7 km con 320 metros de desnivel.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-13 par Système d’information touristique Lorrain