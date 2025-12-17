Circuit pédestre Roche Saint-Martin Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Circuit pédestre Roche Saint-Martin Saint-Dié-des-Vosges Vosges vendredi 1 mai 2026.
Circuit pédestre Roche Saint-Martin Adultes A pieds Difficulté moyenne
Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit pédestre Roche Saint-Martin Parking des Trois Fauteuils 88100 Saint-Dié-des-Vosges Vosges Grand Est
Durée : Distance : 7000.0 Tarif :
Circuit de randonnée en moyenne montagne
Parking des Trois-Fauteuils Saint-Dié-des-Vosges
Distance 7 km pour 320 mètres de dénivelé.
Difficulté moyenne
http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 42 22 22
English :
Mid-mountain hiking trail
Parking des Trois-Fauteuils Saint-Dié-des-Vosges
Distance: 7 km, 320 m ascent.
Deutsch :
Rundwanderung in einem Mittelgebirge
Parkplatz der Drei Fauteuils Saint-Dié-des-Vosges
Entfernung: 7 km bei 320 m Höhenunterschied.
Italiano :
Sentiero escursionistico di media montagna
Parcheggio dei Trois-Fauteuils Saint-Dié-des-Vosges
Distanza: 7 km con 320 metri di dislivello.
Español :
Sendero de media montaña
Parking des Trois-Fauteuils Saint-Dié-des-Vosges
Distancia: 7 km con 320 metros de desnivel.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-13 par Système d’information touristique Lorrain