Circuit pédestre Roche Saint-Martin Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Circuit pédestre Roche Saint-Martin Adultes A pieds Difficulté moyenne

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit pédestre Roche Saint-Martin Parking des Trois Fauteuils 88100 Saint-Dié-des-Vosges Vosges Grand Est

Durée : Distance : 7000.0 Tarif :

Circuit de randonnée en moyenne montagne

Parking des Trois-Fauteuils Saint-Dié-des-Vosges

Distance 7 km pour 320 mètres de dénivelé.

Difficulté moyenne

http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 42 22 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mid-mountain hiking trail

Parking des Trois-Fauteuils Saint-Dié-des-Vosges

Distance: 7 km, 320 m ascent.

Deutsch :

Rundwanderung in einem Mittelgebirge

Parkplatz der Drei Fauteuils Saint-Dié-des-Vosges

Entfernung: 7 km bei 320 m Höhenunterschied.

Italiano :

Sentiero escursionistico di media montagna

Parcheggio dei Trois-Fauteuils Saint-Dié-des-Vosges

Distanza: 7 km con 320 metri di dislivello.

Español :

Sendero de media montaña

Parking des Trois-Fauteuils Saint-Dié-des-Vosges

Distancia: 7 km con 320 metros de desnivel.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-13 par Système d’information touristique Lorrain