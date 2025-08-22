Circuit pédestre sentier des rappes Croismare Meurthe-et-Moselle

Circuit pédestre sentier des rappes Adultes A pieds Facile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit pédestre sentier des rappes Départ de l’église Saint-Léger de Croismare 54300 Croismare Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : 135 Distance : 8000.0 Tarif :

Le sentier de 8 km présente une ballade champêtre, au caractère agricole. Il permet de découvrir et de profiter du calme des paysages remarquables du Lunévillois. Le rythme des saisons et l’alternance des cultures offrent une variation à l’infini de la gamme des couleurs du paysage. Départ Croismare.

Facile

+33 3 83 74 06 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 8-km trail is a country walk with an agricultural character. It allows you to discover and enjoy the quietness of the remarkable landscapes of Lunévillois. The rhythm of the seasons and the alternation of crops offer an infinite variation in the range of colours of the landscape. Departure: Croismare.

Deutsch :

Der 8 km lange Weg ist ein ländlicher Spaziergang mit landwirtschaftlichem Charakter. Er ermöglicht es Ihnen, die Ruhe der bemerkenswerten Landschaften des Lunévillois zu entdecken und zu genießen. Der Rhythmus der Jahreszeiten und der Wechsel der Kulturen bieten eine unendliche Variation der Farbpalette der Landschaft. Start: Croismare.

Italiano :

Il percorso di 8 km è una passeggiata di campagna a carattere agricolo. Permette di scoprire e godere della calma degli straordinari paesaggi del Lunévillois. Il ritmo delle stagioni e l’alternanza delle colture offrono una gamma infinita di colori nel paesaggio. Punto di partenza: Croismare.

Español :

El sendero de 8 km es un paseo campestre de carácter agrícola. Permite descubrir y disfrutar de la calma de los notables paisajes del Lunévillois. El ritmo de las estaciones y la alternancia de los cultivos ofrecen una infinita gama de colores en el paisaje. Punto de partida: Croismare.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-06 par Système d’information touristique Lorrain