Circuit piéton Hiver découverte des villages Les Belleville Savoie

Circuit piéton Hiver découverte des villages Saint Martin village 73440 Les Belleville Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Cet itinéraire suit le tracé de l’ancien chemin qui, il y a 100 ans avant la construction de la route Départementale, partait de Saint Martin pour desservir les villages de la Vallée, qui s’étiraient en longueur de part et d’autre de cette rue principale.
+33 4 79 00 73 00
English : Pedestrian circuit Village discovery
Follow the path that, 100 years ago, was the main road between Saint Martin and the villages higher up in the Valley.
Deutsch : Fußgängerrundgang Winter: Entdeckung der Dörfer
Dieser Rundgang folgt der Spur des Weges, der sich vor 100 Jahren vor dem Straßenbau der Landstraße, von Saint Martin bis zu den Dörfern des Tales hinzog.
Italiano :
L’itinerario segue il percorso dell’antica strada che, 100 anni fa, prima della costruzione della strada dipartimentale, partiva da Saint Martin per servire i villaggi della Valle, che si estendevano in lunghezza ai lati di questa strada principale.
Español :
Este itinerario sigue el trazado del antiguo camino que, hace 100 años, antes de la construcción de la carretera departamental, partía de San Martín para dar servicio a los pueblos del Valle, que se extendían en longitud a ambos lados de esta vía principal.
