Circuit piéton Hiver Les Menuires-Saint Martin Les Belleville Savoie

Circuit piéton Hiver Les Menuires-Saint Martin

Circuit piéton Hiver Les Menuires-Saint Martin Preyerand 73440 Les Belleville Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Cet itinéraire se déroule en fond de vallée le long du Doron offrant des vues très variées, tantôt en traversant des zones boisées, tantôt en passant sur la cuvette enneigée des Isles piquetée de grands arbres.

+33 4 79 00 73 00

English : Pedestrian path Les Menuires-Saint Martin

This itinerary links Les Menuires to Saint Martin following the Doron river.

Deutsch : Fußgängerrundgang Winter: Les Menuires-Saint Martin

Dieser Weg zieht sich durch den Talgrund entlang des Flusses Doron und bietet verschiedene Ausblicke. Er führt durch Wälder und verschneite Talkessel der Isles abgesteckt mit großen Bäumen.

Italiano :

Questo percorso segue il fondovalle lungo il Doron, offrendo un’ampia varietà di panorami, dalle aree boschive al bacino innevato delle Isles, punteggiato da alberi ad alto fusto.

Español :

Esta ruta sigue el fondo del valle a lo largo del Doron, ofreciendo una gran variedad de vistas, desde zonas boscosas hasta la cuenca de las Islas cubierta de nieve y salpicada de altos árboles.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-18 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme