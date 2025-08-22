Circuit piéton Hiver sentier de Villarenger Les Belleville Savoie
Circuit piéton Hiver sentier de Villarenger
Circuit piéton Hiver sentier de Villarenger le Chatelard 73440 Les Belleville Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Sentier qui relie le Châtelard et Villarenger: vous pourrez admirer le pont romain et la pierre à cupules.
+33 4 79 00 73 00
English : Pedestrian circuit Villarenger path
Start in the village of Le Chatelard and go to Villarenger where you can to admire the Roman bridge and the cupula stones.
Deutsch : Fußgängerrundgang Winter: Der Fußgängerweg von Villarenger
Ein Fußgängerweg, der Châtelard und Villarenger miteinander verbindet und von dem aus Sie die römische Brücke und den Felsen Pierre à Cupules bewundern können.
Italiano :
Il sentiero che collega Le Châtelard e Villarenger: si possono ammirare il ponte romano e la coppa di pietra.
Español :
El camino que une Le Châtelard y Villarenger: podrá admirar el puente romano y la piedra de la copa.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-18 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme