Circuit piéton Hiver sentier de Villarenger Les Belleville Savoie

Circuit piéton Hiver sentier de Villarenger le Chatelard 73440 Les Belleville Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Sentier qui relie le Châtelard et Villarenger: vous pourrez admirer le pont romain et la pierre à cupules.

  +33 4 79 00 73 00

English : Pedestrian circuit Villarenger path

Start in the village of Le Chatelard and go to Villarenger where you can to admire the Roman bridge and the cupula stones.

Deutsch : Fußgängerrundgang Winter: Der Fußgängerweg von Villarenger

Ein Fußgängerweg, der Châtelard und Villarenger miteinander verbindet und von dem aus Sie die römische Brücke und den Felsen Pierre à Cupules bewundern können.

Italiano :

Il sentiero che collega Le Châtelard e Villarenger: si possono ammirare il ponte romano e la coppa di pietra.

Español :

El camino que une Le Châtelard y Villarenger: podrá admirar el puente romano y la piedra de la copa.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-18 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme