Circuit piéton Hiver sentier des Choumes Les Belleville Savoie

Circuit piéton Hiver sentier des Choumes
Circuit piéton Hiver sentier des Choumes Brelin 73440 Les Belleville Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Une belle balade à faire en raquettes l’hiver. Elle offre une vue panoramique sur toute la vallée des Belleville.
+33 4 79 00 73 00
English : Pedestrian circuits Les Choumes path
A nice ride to do on snowshoes in winter. It offers panoramic views of the entire Belleville Valley.
Deutsch : Fußgängerrundgang Winter: Der Fußgängerweg von Choumes
Eine schöne Schneeschuhwanderung im Winter. Es bietet einen Panoramablick über das gesamte Belleville-Tal.
Italiano :
Una bella passeggiata da fare con le racchette da neve in inverno. Offre una vista panoramica su tutta la valle di Belleville.
Español :
Un gran paseo para hacer con raquetas de nieve en invierno. Ofrece una vista panorámica de todo el valle de Belleville.
