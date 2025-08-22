Circuit piéton Hiver sentier des Choumes Les Belleville Savoie

Circuit piéton Hiver sentier des Choumes

Circuit piéton Hiver sentier des Choumes Brelin 73440 Les Belleville Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Une belle balade à faire en raquettes l’hiver. Elle offre une vue panoramique sur toute la vallée des Belleville.

+33 4 79 00 73 00

English : Pedestrian circuits Les Choumes path

A nice ride to do on snowshoes in winter. It offers panoramic views of the entire Belleville Valley.

Deutsch : Fußgängerrundgang Winter: Der Fußgängerweg von Choumes

Eine schöne Schneeschuhwanderung im Winter. Es bietet einen Panoramablick über das gesamte Belleville-Tal.

Italiano :

Una bella passeggiata da fare con le racchette da neve in inverno. Offre una vista panoramica su tutta la valle di Belleville.

Español :

Un gran paseo para hacer con raquetas de nieve en invierno. Ofrece una vista panorámica de todo el valle de Belleville.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme