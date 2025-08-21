Circuit piéton Hiver sentier des Girauds Les Belleville Savoie
Circuit piéton Hiver sentier des Girauds Les Belleville Savoie vendredi 1 mai 2026.
Circuit piéton Hiver sentier des Girauds
Circuit piéton Hiver sentier des Girauds Brelin 73440 Les Belleville Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Découverte des larges plateaux ensoleillés des Menuires. Du parking de Brelin, suivre le sentier Balcon Bernadette jusqu’au panneau directionnel Sentier des Girauds . Suivre ensuite le balisage jusqu’à l’arrivée de la télécabine du Roc 1
+33 4 79 00 73 00
English : Pedestrian circuits Les Girauds path
Discover the wide sunny snow-covered plateaux of Les Menuires. Start from the car park in Brelin.
Deutsch : Fußgängerrundgang Winter: Der Fußgängerweg von Girauds
Entdecken Sie die weiten, sonnigen Hochflächen von les Menuires. Vom Parkplatz in Brelin aus führt der Fußgängerweg Balcon Bernadette bis zum Wegweiser Sentier des Girauds . Anschließend führt eine Markierung bis zur Kabinenbahn Roc 1
Italiano :
Scoprite gli ampi e soleggiati altopiani di Les Menuires. Dal parcheggio Brelin, seguire il sentiero Balcon Bernadette fino al cartello Sentier des Girauds . Seguire poi le indicazioni per il punto di arrivo della telecabina Roc 1
Español :
Descubra las amplias y soleadas mesetas de Les Menuires. Desde el aparcamiento de Brelin, siga el camino del Balcón Bernadette hasta la señal Sentier des Girauds . A continuación, siga las indicaciones hasta el punto de llegada de la telecabina Roc 1
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme