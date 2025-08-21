Circuit piéton Hiver sentier des Girauds Les Belleville Savoie

Circuit piéton Hiver sentier des Girauds

Circuit piéton Hiver sentier des Girauds Brelin 73440 Les Belleville Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte des larges plateaux ensoleillés des Menuires. Du parking de Brelin, suivre le sentier Balcon Bernadette jusqu’au panneau directionnel Sentier des Girauds . Suivre ensuite le balisage jusqu’à l’arrivée de la télécabine du Roc 1

+33 4 79 00 73 00

English : Pedestrian circuits Les Girauds path

Discover the wide sunny snow-covered plateaux of Les Menuires. Start from the car park in Brelin.

Deutsch : Fußgängerrundgang Winter: Der Fußgängerweg von Girauds

Entdecken Sie die weiten, sonnigen Hochflächen von les Menuires. Vom Parkplatz in Brelin aus führt der Fußgängerweg Balcon Bernadette bis zum Wegweiser Sentier des Girauds . Anschließend führt eine Markierung bis zur Kabinenbahn Roc 1

Italiano :

Scoprite gli ampi e soleggiati altopiani di Les Menuires. Dal parcheggio Brelin, seguire il sentiero Balcon Bernadette fino al cartello Sentier des Girauds . Seguire poi le indicazioni per il punto di arrivo della telecabina Roc 1

Español :

Descubra las amplias y soleadas mesetas de Les Menuires. Desde el aparcamiento de Brelin, siga el camino del Balcón Bernadette hasta la señal Sentier des Girauds . A continuación, siga las indicaciones hasta el punto de llegada de la telecabina Roc 1

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme