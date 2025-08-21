Circuit piétonnier à la découverte de Saint-Valentin Saint-Valentin Indre

Circuit piétonnier à la découverte de Saint-Valentin A pieds

Circuit piétonnier à la découverte de Saint-Valentin 36100 Saint-Valentin Indre Centre-Val de Loire

Durée : 60 Distance : 2000.0 Tarif :

Saint-Valentin, c’est le village des amoureux blotti au coeur de la Champagne Boischauts, dans le département de l’Indre. Quoi de mieux que de se promener dans l’unique village en France à porter le nom du patron des amoureux ?

+33 2 54 49 71 69

English :

Saint-Valentin is the village of lovers nestled in the heart of Champagne Boischauts, in the department of Indre. What could be better than a walk in the only village in France named after the patron saint of lovers?

Deutsch :

Saint-Valentin ist das Dorf der Verliebten, das sich in das Herz der Champagne Boischauts im Departement Indre schmiegt. Was gibt es Schöneres als einen Spaziergang durch das einzige Dorf in Frankreich, das den Namen des Schutzpatrons der Verliebten trägt?

Italiano :

Saint-Valentin è il villaggio degli innamorati situato nel cuore della Champagne Boischauts, nel dipartimento dell’Indre. Cosa c’è di meglio di una passeggiata nell’unico villaggio in Francia che porta il nome del santo patrono degli innamorati?

Español :

Saint-Valentin es el pueblo de los enamorados enclavado en el corazón de la Champaña Boischauts, en el departamento de Indre. Qué mejor que un paseo por el único pueblo de Francia que lleva el nombre de la patrona de los enamorados?

