Circuit Plongez dans la magie des gorges de la Loire Saint-Étienne Loire
Circuit Plongez dans la magie des gorges de la Loire Saint-Étienne Loire vendredi 1 août 2025.
Circuit Plongez dans la magie des gorges de la Loire
Circuit Plongez dans la magie des gorges de la Loire Bourg de Saint-Victor-sur-Loire 42230 Saint-Étienne Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Partez à la découverte des Gorges de la Loire.
Classées Réserve Naturelle depuis 1999, vous découvrirez ses paysages sauvages et variés, ses richesses écologiques, ses villages nichés dans la verdure ainsi que son patrimoine architectural.
+33 4 77 49 39 00
English :
Discover the Gorges de la Loire.
Classified as a Nature Reserve since 1999, you will discover its wild and varied landscapes, its ecological wealth, its villages nestled in the greenery as well as its architectural heritage.
Deutsch :
Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch die Schluchten der Loire.
Sie wurde 1999 zum Naturschutzgebiet erklärt und bietet Ihnen wilde und abwechslungsreiche Landschaften, ökologische Reichtümer, im Grünen gelegene Dörfer sowie ein architektonisches Erbe.
Italiano :
Partite alla scoperta delle Gole della Loira.
Classificata come Riserva Naturale dal 1999, scoprirete i suoi paesaggi selvaggi e variegati, le sue ricchezze ecologiche, i suoi villaggi immersi nel verde e il suo patrimonio architettonico.
Español :
Salga a descubrir las gargantas del Loira.
Clasificada como Reserva Natural desde 1999, descubrirá sus paisajes salvajes y variados, su riqueza ecológica, sus pueblos enclavados en el verde, así como su patrimonio arquitectónico.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2019-08-14 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme