Circuit Pompey de la fonte à l’acier, 100 ans de savoir-faire Pompey Meurthe-et-Moselle

Circuit Pompey de la fonte à l'acier, 100 ans de savoir-faire Adultes Vélo de route Facile

Circuit Pompey de la fonte à l'acier, 100 ans de savoir-faire rue des 4 éléments 54340 Pompey Meurthe-et-Moselle Grand Est

Situé sur l’ancien emplacement de l’usine de Pompey, ce parcours historique interactif fait découvrir aux visiteurs le monde de fer et de feu des aciéries. À travers cette promenade le long des berges de la Moselle, les curieux pourront découvrir l’histoire de l’usine sidérurgique qui a fermé ses portes en 1986 et qui a donné naissance au monument le plus célèbre du monde la Tour Eiffel. Pour une visite encore plus immersive, téléchargez notre application smartphone et vivez les aciéries de Pompey à travers des témoignages audios et une expérience de réalité augmentée.

English :

Located on the former site of the Pompey plant, this interactive historical tour introduces visitors to the world of iron and fire of the steelworks. Through this walk along the banks of the Moselle, the curious can discover the history of the steel factory that closed its doors in 1986 and gave birth to the most famous monument in the world: the Eiffel Tower. For an even more immersive visit, download our smartphone application and experience the Pompey steelworks through audio testimonials and an augmented reality experience.

Deutsch :

Dieser interaktive historische Rundgang befindet sich auf dem ehemaligen Gelände des Pompey-Werks und führt die Besucher in die Welt aus Eisen und Feuer der Stahlwerke ein. Durch diesen Spaziergang entlang des Moselufers können Neugierige die Geschichte des 1986 geschlossenen Stahlwerks entdecken, aus dem das berühmteste Monument der Welt hervorging: der Eiffelturm. Für einen noch immersiveren Besuch laden Sie unsere Smartphone-App herunter und erleben Sie die Stahlwerke von Pompey mithilfe von Audio-Zeugnissen und einer Augmented-Reality-Erfahrung.

Italiano :

Situato nell’ex sito della fabbrica Pompeo, questo tour storico interattivo conduce i visitatori in un viaggio attraverso il mondo del ferro e del fuoco dell’acciaieria. Attraverso questa passeggiata lungo le rive della Mosella, i curiosi potranno scoprire la storia dell’acciaieria, chiusa nel 1986, che ha dato vita al monumento più famoso del mondo: la Torre Eiffel. Per una visita ancora più coinvolgente, scaricate la nostra applicazione per smartphone e vivete l’acciaieria Pompeo attraverso testimonianze audio e un’esperienza di realtà aumentata.

Español :

Situado en el antiguo emplazamiento de la fábrica Pompey, este recorrido histórico interactivo adentra a los visitantes en el mundo del hierro y el fuego de la siderurgia. A través de este paseo por las orillas del Mosela, los curiosos podrán descubrir la historia de la acería que cerró en 1986 y que dio origen al monumento más famoso del mundo: la Torre Eiffel. Para una visita aún más envolvente, descargue nuestra aplicación para teléfonos inteligentes y experimente la acería de Pompey a través de testimonios de audio y una experiencia de realidad aumentada.

