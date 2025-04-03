Circuit poussette le brabant, la roche de minuit La Bresse Vosges
Circuit poussette le brabant, la roche de minuit La Bresse Vosges vendredi 1 août 2025.
Circuit poussette le brabant, la roche de minuit Facile
88250 La Bresse Vosges Grand Est
Durée : 45 Distance : 2000.0
DÉPART / ARRIVÉE Parking au col du Brabant à 3,5 km depuis le centre de La Bresse. DISTANCE / TRAJET ET TERRAIN 2 km aller/retour, poussette tout terrain recommandée, chemin de terre. SUR LE SITE près du parking, vous pouvez visiter la chapelle et vous trouverez une aire et un abri pour le pique-nique ainsi que des toilettes. Restauration sur place. Le Col du Brabant se situe à 876 mètres d’altitude. En hiver, la station de ski de La Bresse-Brabant fait le bonheur des skieurs avec ses 8 pistes. En été, à l’arrière de la station de ski, vers l’ouest en direction de la roche de Minuit, des prés pentus servent de piste de décollage et d’atterrissage de parapente. Possibilité de louer une poussette tout terrain à la Résidence le Couarôge.
https://www.labresse.net/ +33 3 29 25 41 29
English :
START / ARRIVAL: Parking at the Col du Brabant, 3.5 km from the center of La Bresse. DISTANCE / ROUTE AND TERRAIN: 2 km round trip, all-terrain stroller recommended, dirt road. ON THE SITE: near the parking lot, you can visit the chapel and you will find an area and a shelter for picnic as well as toilets. Catering on the spot. The Col du Brabant is situated at 876 meters above sea level. In winter, the ski resort of La Bresse-Brabant is a joy for skiers with its 8 slopes. In summer, behind the ski resort, westward towards the Minuit rock, sloping meadows are used as a take-off and landing strip for paragliders. It is possible to rent a baby carriage at the Residence le Couarôge.
Deutsch :
START / ANKUNFT: Parkplatz am Col du Brabant, 3,5 km vom Zentrum von La Bresse entfernt. ENTFERNUNGEN / WEG UND GELÄNDE: 2 km hin und zurück, geländegängiger Kinderwagen empfohlen, unbefestigter Weg. AM STANDORT: In der Nähe des Parkplatzes können Sie die Kapelle besichtigen und finden einen Picknickplatz und -unterstand sowie eine Toilette. Verpflegung vor Ort. Der Col du Brabant befindet sich auf 876 m Höhe. Im Winter ist das Skigebiet La Bresse-Brabant mit seinen 8 Pisten ein beliebtes Ziel für Skifahrer. Im Sommer dienen steile Wiesen hinter dem Skigebiet in westlicher Richtung zum Roche de Minuit als Start- und Landebahn für Paraglider. Ein geländegängiger Kinderwagen kann in der Résidence le Couarôge gemietet werden.
Italiano :
INIZIO / ARRIVO: Parcheggio del Col du Brabant, a 3,5 km dal centro di La Bresse. DISTANZA / PERCORSO E TERRENO: 2 km andata e ritorno, consigliato il passeggino, strada sterrata. SUL POSTO: vicino al parcheggio si può visitare la cappella, c’è un’area picnic e un riparo, oltre ai servizi igienici. Ristorazione in loco. Il Col du Brabant si trova a 876 metri sul livello del mare. In inverno, la stazione sciistica di La Bresse-Brabant offre 8 piste da sci. In estate, dietro la stazione sciistica, a ovest verso la roccia di Minuit, i prati in pendenza servono come pista di decollo e atterraggio per i parapendii. È possibile noleggiare un buggy presso la Résidence le Couarôge.
Español :
SALIDA / LLEGADA: Aparcamiento del Col du Brabant, a 3,5 km del centro de La Bresse. DISTANCIA / RUTA Y TERRENO: 2 km ida y vuelta, se recomienda buggy, camino de tierra. EN EL SITIO: cerca del aparcamiento se puede visitar la capilla y hay una zona de picnic y un refugio, así como aseos. Restauración in situ. El Col du Brabant está situado a 876 metros sobre el nivel del mar. En invierno, la estación de esquí de La Bresse-Brabant ofrece 8 pistas de esquí. En verano, detrás de la estación de esquí, al oeste, en dirección a la roca Minuit, los prados inclinados sirven de pista de despegue y aterrizaje para los parapentistas. Es posible alquilar un buggy en la Résidence le Couarôge.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-03 par Système d’information touristique Lorrain