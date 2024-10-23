Circuit poussettes 4×4 H03 sentier de découverte d’une forêt Colroy-la-Roche Bas-Rhin

Circuit poussettes 4×4 H03 sentier de découverte d’une forêt Colroy-la-Roche Bas-Rhin vendredi 1 août 2025.

Circuit poussettes 4×4 H03 sentier de découverte d’une forêt

Circuit poussettes 4×4 H03 sentier de découverte d’une forêt 67420 Colroy-la-Roche Bas-Rhin Grand Est

Durée : 120 Distance : 1800.0 Tarif :

Cette promenade, sans difficulté, offre une promenade à travers bois jalonnée de pupitres de lecture et d’agrès pédagogiques et ludiques.

https://www.rando-bruche.fr/fr/tous-les-itineraires-de-la-vallee/F215002372_circuit-poussettes-sentier-de-decouverte-d-une-foret-colroy-la-roche +33 3 88 47 18 51

English :

This walk, which is not difficult, offers a walk through the woods with reading desks and educational and playful equipment.

Deutsch :

Dieser Spaziergang ist nicht schwierig und bietet einen Spaziergang durch den Wald, der mit Lesepulten und pädagogischen und spielerischen Geräten gesäumt ist.

Italiano :

Questa facile passeggiata nel bosco è delimitata da banchi di lettura e da attrezzature ludico-didattiche.

Español :

Este sencillo paseo por el bosque está jalonado de pupitres de lectura y equipos educativos y lúdicos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-23 par Système d’informations touristique Alsace