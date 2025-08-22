Circuit PR 16 Bazauges Bazauges Charente-Maritime

Circuit PR 16 Bazauges

Circuit PR 16 Bazauges 6 avenue de la République 17490 Bazauges Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

BAZAUGES Circuit de Bazauges (11,5 km 3 h dénivelée 65 m)



Le village de Bazauges était situé à la limite de trois provinces l’Angoumois, le Poitou et la Saintonge.

English :

BAZAUGES Circuit de Bazauges (11.5 km 3 h altitude difference: 65 m)



The village of Bazauges was located on the border of three provinces: Angoumois, Poitou and Saintonge.

Deutsch :

BAZAUGES Rundweg von Bazauges (11,5 km 3 h Höhenunterschied: 65 m)



Das Dorf Bazauges lag an der Grenze von drei Provinzen: Angoumois, Poitou und Saintonge.

Italiano :

BAZAUGES Circuito di Bazauges (11,5 km 3 h dislivello: 65 m)



Il villaggio di Bazauges si trovava al confine di tre province: Angoumois, Poitou e Saintonge.

Español :

BAZAUGES Circuito de Bazauges (11,5 km 3 h desnivel: 65 m)



El pueblo de Bazauges estaba situado en la frontera de tres provincias: Angoumois, Poitou y Saintonge.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme